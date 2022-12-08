В Севастополе раздался мощный взрыв: первые подробности

Украинские официальные лица и военные пока что инцидент не комментировали.

В центральной части временно оккупированного Севастополя в 6:50 по местному времени (5:50 по Киеву) раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает корреспондент проекта "Радио Свобода Крым.Реалии".

За несколько секунд до того, как раздался взрыв, был слышен протяжный звук, похожий на пуск ракеты.

Телеграмма-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей сообщает, что "в районах Стрелковой бухты и Летчиков от взрыва сработала сигнализация автомобилей".

Российские "власти" Севастополя, а также Минобороны России ситуацию пока не комментировали. Украинские официальные лица и военные также не комментируют инцидент.

Напомним, на аэродромах в Дягилеве и Энгельсе в России 5 декабря произошли взрывы, в результате чего повреждены стратегические бомбардировщики Ту-95. Эти аэродромы расположены почти на 500-700 км в глубине территории РФ.

Еще один взрыв прогремел в ночь на 6 декабря на аэродроме в Курске. Там тоже сообщалось об ударах беспилотниками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал "хлопок" на российских аэродромах и заявил, что Украина имеет право защищаться от жестоких атак РФ, оставляющих украинцев без света, отопления и воды.

Кроме того, Столтенберг добавил, что НАТО должно быть готовым к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени.

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