У Севастополі пролунав потужний вибух: перші подробиці

Українські офіційні особи та військові поки що інцидент не коментували.

У центральній частині тимчасово окупованого Севастополя о 6:50 за місцевим часом (5:50 за Києвом) пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє кореспондент проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії".

За кілька секунд до того, як пролунав вибух, було чути протяжний звук, схожий на пуск ракети.

Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що "в районах Стрілецької бухти та Льотчиків від вибуху спрацювала сигналізація автомобілів".

Російська "влада" Севастополя, а також Міноборони Росії наразі ситуацію не коментували. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.

Нагадаємо, на аеродромах у Дягілєві та Енгельсі у Росії 5 грудня сталися вибухи, внаслідок чого пошкоджені стратегічні бомбардувальники Ту-95. Додамо, що ці аеродроми розташовані майже на 500-700 км у глибині території РФ.

Ще один вибух пролунав у ніч проти 6 грудня на аеродромі в Курську. Там теж повідомлялося про удари безпілотниками.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував "бавовну" на російських аеродромах та заявив, що Україна має право захищатися від жорстоких атак РФ, які залишають українців без світла, опалення та води.

Окрім цього, Столтенберг додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу.

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