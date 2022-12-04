В Крыму заметили первые признаки эвакуации оккупантов

В крымские музеи завезли упаковочный материал, который могут использовать для вывоза коллекций.
В Крыму заметили признаки возможной подготовки к "жесту доброй воли" со стороны оккупантов. Так же, как перед бегством с правобережья Херсона, россияне, очевидно, готовятся вывозить историко-культурные ценности.
Об этом сообщает Крымский институт стратегических исследований.
"Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций”, — говорится в сообщении.
По мнению экспертов института, эвакуацию могут начать при отходе войск захватчика на Перекоп или с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра.
Как уточняет издание Бабель, фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в подчиненные оккупационному "министерству культуры" республиканские музеи в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории.
Под угрозой ограбления под видом "эвакуации" оказались:
- Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;
- "Судацкая крепость", которая является отделом Национального заповедника "София Киевская";
- Крымский республиканский краеведческий музей "Центральный музей Тавриды", куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;
- Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея "Центральный музей Тавриды";
- Крымскотатарский музей искусств;
- Крымский этнографический музей в Симферополе;
- Симферопольский художественный музей;
- Евпаторийский краеведческий музей, отделом которого является Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль;
- Евпаторийский музей истории Крымской войны.
Напомним, экспонаты музеев Херсона повторили судьбу енота из Херсонского зоопарка. Россияне убеждают, что их не украли, а "эвакуировали".
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