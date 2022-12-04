В Крыму заметили первые признаки эвакуации оккупантов

В крымские музеи завезли упаковочный материал, который могут использовать для вывоза коллекций.

В Крыму заметили признаки возможной подготовки к "жесту доброй воли" со стороны оккупантов. Так же, как перед бегством с правобережья Херсона, россияне, очевидно, готовятся вывозить историко-культурные ценности.

Об этом сообщает Крымский институт стратегических исследований.

"Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций”, — говорится в сообщении.

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По мнению экспертов института, эвакуацию могут начать при отходе войск захватчика на Перекоп или с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра.

Как уточняет издание Бабель, фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в подчиненные оккупационному "министерству культуры" республиканские музеи в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории.

Под угрозой ограбления под видом "эвакуации" оказались:

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;

"Судацкая крепость", которая является отделом Национального заповедника "София Киевская";

Крымский республиканский краеведческий музей "Центральный музей Тавриды", куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;

Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея "Центральный музей Тавриды";

Крымскотатарский музей искусств;

Крымский этнографический музей в Симферополе;

Симферопольский художественный музей;

Евпаторийский краеведческий музей, отделом которого является Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль;

Евпаторийский музей истории Крымской войны.

Напомним, экспонаты музеев Херсона повторили судьбу енота из Херсонского зоопарка. Россияне убеждают, что их не украли, а "эвакуировали".

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