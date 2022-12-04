У Криму помітили перші ознаки евакуації окупантів

До кримських музеїв завезли пакувальний матеріал, який можуть використати для вивезення колекцій.

У Криму помітили ознаки можливої підготовки до “жесту доброї волі” з боку окупантів. Так само, як перед втечею з правобережжя Херсонщини, росіяни, очевидно, готуються вивозити історико-культурні цінності.

Про це повідомляє Кримський інститут стратегічних досліджень.

“Нова загроза музейним колекціям! До частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій”, - йдеться у повідомленні.

На думку експертів інституту, евакуацію можуть розпочати у разі відходу військ загарбника на Перекоп або з розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра.

Як уточнює видання “Бабель”, фанерні ящики, рулони поролону та плівки завезли до підпорядкованих окупаційному “міністерству культури” республіканських музеїв у Бахчисараї, Судаку, Сімферополі та Євпаторії.

Під загрозою пограбування під виглядом “евакуації” опинилися:

Бахчисарайський історико-культурний та археологічний музей-заповідник;

“Судацька фортеця”, яка є відділом Національного заповідника "Софія Київська";

Кримський республіканський краєзнавчий музей “Центральний музей Тавриди”, куди привезли вкрадені витвори мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка;

Кримський етнографічний музей та Будинок-музей Іллі Сельвінського, філії Кримського республіканського краєзнавчого музею “Центральний музей Тавриди”;

Кримськотатарський музей мистецтв;

Кримський етнографічний музей у Сімферополі;

Сімферопольський художній музей;

Євпаторійський краєзнавчий музей, відділами якого є Музей історії та етнографії кримських караїмів імені С. І. Кушуль;

Євпаторійський музей історії Кримської війни.

Нагадаємо, експонати музеїв Херсону повторили долю єнота з Херсонського зоопарку. Росіяни переконують, що їх не вкрали, а "евакуювали".

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