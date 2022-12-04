Тіна Кароль поділилася щемливими кадрами з сином та померлим чоловіком

Співачка показала, як хлопчик схожий на батька.
Співачка Тіна Кароль поділилася дуже щемливими кадрами зі своїм померлим чоловіком Євгеном Огіром та сином Веніаміном.
На відео, яке виконавиця опублікувала в своєму TikTok, вона додала два фото - одне із коханим, а друге з сином. На цих кадрах видно, як сильно Веніамін схожий на свого батька.
Ролик Тіна коротко підписала трьома червоними сердечками та супроводила мелодією зі своєї пісні "Намалюю тобі зорі".
@tinakarol
❤️❤️❤️♬ оригинальный звук - Тіна Кароль
Шанувальники Кароль були дуже розчулені відео від співачки. У коментарях вони також відмітили, що син зірки росте справжньою копією Євгена.
- Веня так схожий на батька!
- Це найзворушливіше, що я бачила....
- Веніамін - копія тата!
- Дуже сумна історія... але Веня такий красень росте, як і батько.
Нагадаємо, Тіна Кароль та її продюсер Євген Огір одружилися 2008 року. Того ж року у пари народився син Веніамін. 28 квітня 2013 року чоловік Тіни Кароль пішов з життя через рак шлунку.
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