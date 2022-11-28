Арестович назвал сроки, когда Украина вернет Крым: "Это очень уязвимый объект"

Арестович считает, что в Крыму сложно держать оборону.
Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина уже через полгода может вернуть Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.
Об этом он сказал 28 ноября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно. Крым очень уязвимый объект для удержания в обороне – крайне уязвим и крайне неудобен. Там весь этот Крым – это Крымский мост, который и так уже не очень", — сказал Арестович.
Оккупация и освобождение украинского Крыма
Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым, провела там фейковый референдум и присоединила аннексированный полуостров к своему составу.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через полгода он будет уже в деоккупированной Ялте. Срок освобождения Крыма, названный Подоляком, – это конец мая 2023 года.
Военный эксперт Игорь Козий считает, что возвращение Крыма в Украину станет следующей стадией в войне. Преградой для нас сейчас там Черноморский флот.
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