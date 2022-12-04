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Украинский дрон-камикадзе успешно прошел ряд испытаний: когда появится на фронте

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Украинский дрон-камикадзе успешно прошел ряд испытаний: когда появится на фронте

Фото: УНИАН

Этот беспилотник грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества будет иметь дальность полета до 1 000 км.

"Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.

Об этом рассказала спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, прошел ряд этапов успешных испытаний. Сейчас специалисты переходят к заключительному этапу испытаний под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы).

"После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить", — сказала спикер "Укроборнпрома".

Предполагается, что беспилотник сможет нести до 75 килограммов взрывчатого вещества и иметь дальность полета до 1 000 км.

Напомним, что в последнее время Россия пока не использует иранские дроны в войне. Эксперт Евгений Силкин объясняет это тем, что иранские "мопеды" якобы не устойчивы к морозу.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что у россиян иранские дроны могли просто закончиться.

Военный эксперт Петр Черник предположил, что иранцы не так уж много передали этих дронов. россиянам.

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Дата публикации
Просмотры
476
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