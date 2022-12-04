Украинский дрон-камикадзе успешно прошел ряд испытаний: когда появится на фронте

Этот беспилотник грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества будет иметь дальность полета до 1 000 км.

"Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.

Об этом рассказала спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, прошел ряд этапов успешных испытаний. Сейчас специалисты переходят к заключительному этапу испытаний под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы).

"После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить", — сказала спикер "Укроборнпрома".

Предполагается, что беспилотник сможет нести до 75 килограммов взрывчатого вещества и иметь дальность полета до 1 000 км.