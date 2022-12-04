Украинский дрон-камикадзе успешно прошел ряд испытаний: когда появится на фронте

Этот беспилотник грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества будет иметь дальность полета до 1 000 км.
"Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.
Об этом рассказала спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире общенационального телемарафона.
По ее словам, прошел ряд этапов успешных испытаний. Сейчас специалисты переходят к заключительному этапу испытаний под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы).
"После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить", — сказала спикер "Укроборнпрома".
Предполагается, что беспилотник сможет нести до 75 килограммов взрывчатого вещества и иметь дальность полета до 1 000 км.
Напомним, что в последнее время Россия пока не использует иранские дроны в войне. Эксперт Евгений Силкин объясняет это тем, что иранские "мопеды" якобы не устойчивы к морозу.
В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что у россиян иранские дроны могли просто закончиться.
Военный эксперт Петр Черник предположил, что иранцы не так уж много передали этих дронов. россиянам.
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