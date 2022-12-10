Одразу в кількох містах Криму пролунали вибухи

У Криму пролунали вибухи ввечері 10 грудня в Сімферополі, Севастополі та Джанкої.

Про це інформують місцеві пабліки.

Зокрема, звуки "бавовни" було чутно в районі Севастопольського аеропорту.

Окупаційна "влада" повідомила про спрацювання системи ППО в Сімферополі.

"Усі служби працюють у штатному режимі. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації", – сказав окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов.

Водночас кримчани повідомляють у Мережі про звуки вибухів ще й у Саках, у Бахчисарайському районі та низці сіл.

Скриншот повідомлень з місцевого пабліка

Нагадаємо, незадовго до вибухів у Криму вони пролунали в тимчасово захопленому Мелітополі. В різних районах міста здіймався чорний дим.

Зауважимо, що рано-вранці цього ж дня в кримському смт Радянське спалахнула велика пожежа в будівлі, де розмістили мобілізованих росіян.

Про останній перед цим вибух у Криму повідомлялося 8 грудня. Тоді "бавовну" було чутно в центрі Севастополя, чому передував схожий на запуск ракети звук.

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