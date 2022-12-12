"Мобіки" готові до бою: експерт пояснив військову активність РФ

Армія Росії завершила підготовку поповнення, набраного під час часткової мобілізації, і починає зосереджувати нові сили на основних напрямках.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

Коментуючи інформацію ЗМІ про посилення активності окупантів у Маріуполі, Грабський зазначив:

"Ця активність пов'язана з тим, що цикл підготовки тих "мобіків", які були призвані внаслідок часткової мобілізації, практично завершується... Ми говорили неодноразово, що Україна має місяць-півтора, починаючи з початку жовтня, коли противник може почати зосередження. Зараз ми бачимо це зосередження. Воно спостерігається як у районі Маріуполя, що використовується як комунікаційний хаб, так і в районі Білгородської області, якщо ми говоримо про Луганський напрямок. Така ж активність спостерігається і в Криму, і свідченням того були удари наших сил спротиву по локаціях противника".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти в перших місяцях 2023 року планують провести нову мобілізацію, щоб поповнити поточні втрати на фронті.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, там можуть мобілізувати до 2 млн осіб і навіть запровадити воєнний стан. Експерт вважає, що це було б проблемою для українських захисників, проте некритичною.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк розповів, що російська армія здатна перемагати лише "гарматним м'ясом", оскільки мобілізовані росіяни в середньому живуть одну атаку, а командири — дві атаки.

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