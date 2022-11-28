Мобілізований росіянин у середньому живе одну атаку - експерт

Російські командири воюють, як за часів Другої світової війни, адже не вміють діяти інакше.

Російська армія здатна здобувати якісь мінімальні "перемоги" лише за рахунок закидування фронту "гарматним м’ясом". Через значні втрати професійний рівень підрозділів окупантів значно впав.

Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, інформує "НВ".

За його словами, морально-психологічний стан окупантів постійно знижується, коли більшість особового складу противника гине в атаках.

"Статистика показує, що мобілізовані росіяни (в середньому. – Ред.) живуть одну атаку, а командири — дві атаки. Тобто на краще нічого змінюється, традиції Червоної армії часів Другої світової нікуди не поділися, вони не вміють діяти інакше", — каже експерт.

Кевлюк зауважує, що в РФ відсутній професійний сержантський корпус.

"Сержант як лідер — взагалі відсутній у росіян як явище. Той, хто має навчити, повести за собою, організувати правильні дії солдатів, їхній побут, забезпечити його всім — він або не вміє, або робить це вкрай погано. Це все відбивається на ефективності, на результатах", — пояснив він.

Крім проблем із сержантським корпусом, у російській армії майже не залишилося висококваліфікованих офіцерів.

За інформацією експерта, Росія фактично позбулася офіцерів вищої ланки.

"Формально люди є, формально техніка яка-не-яка також є, але керувати цим всім та грамотно застосовувати на полі бою нема кому", — зазначає Кевлюк.

На його думку, росіяни спробують призвати старших лейтенантів запасу, які давно закінчили військову кафедру, але це не вирішить проблему загарбників.

"Навіть маючи спеціальні знання, які можуть бути "освіжені" — це не значить, що вони одномоментно стають на один рівень зі своїм візаві із ЗСУ, котрий практикується на полі бою 8 років поспіль. Це різного об'єму фігури. Втрати командирів рот та батальйонів говорять про те, що ця категорія від самого початку погано уявляла собі сучасний військовий бій", — підсумував аналітик.

Раніше військовий експерт Роман Світан розповів, навіщо росіяни лякають наступом на Україну з Білорусі.

Нагадаємо, речник Повітряних сил розповів, скільки разів на тиждень Росія може обстрілювати Україну.

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