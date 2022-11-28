"Мобіки" не допоможуть Путіну: названо дві серйозні проблеми армії РФ

Сотні тисяч мобілізованих росіян не зможуть змінити ситуацію на фронті на користь РФ, оскільки вони зіткнулися із серйозним браком офіцерського складу та зимового обмундирування.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

За його оцінками, із 300 тисяч "мобіків", понад 100 тисяч уже відправлено на фронт, щоб відновити поточні втрати окупантів. Решта поки що перебуває на території РФ.

"Я думаю, жодного серйозного зсуву на користь Росії ці призови мобілізованих не принесуть... З цього натовпу треба зробити збиті військові колективи, а це дуже важко... Люди, які не вміють воювати, є вантажем і тягарем для командирів частин, а не додатковим ресурсом". Їх ще треба "обстріляти", обкатати, навчити чогось", — пояснив експерт.

Як зазначив Федоров, російське керівництво може провести наступну хвилю мобілізації — "набрати ще 300 тисяч і теж їх тримати десь про всяк випадок".

"Проблема в тому, що немає достатньої кількості грамотних офіцерів, які мають хоча б досвід військової служби, я вже не кажу про бойовий досвід. Якщо 200 тисяч чекають на свою чергу - потрібно 20 тисяч офіцерів. Звідки їх узяти?" – наголосив він.

Як нагадав військовий експерт, президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що опікується питанням забезпечення військ зимовою формою.

"Уявляєте — президент обговорює питання про зимову форму, яка автоматично має бути вже готова, чекати на цих мобілізованих і солдатів, які воюють. Це бюрократична задача, за це має відповідати навіть не заступник міністра оборони, а чиновник, начальник департаменту. А тут президенту потрібно особисто керувати, як забезпечується військовою формою армія. Отже, цієї форми немає, постачання геть погане... А без зимової форми воювати в зимовий період, коли морози досить серйозні, не вийде", — пояснив Федоров.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані росіяни, які проходять підготовку біля кордонів з Україною, скаржаться на нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат. Зокрема їм видають металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого століття.

Аналітики зі США прогнозують, що у Росії в грудні оголосять ще одну хвилю мобілізації.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, там можуть мобілізувати до 2 млн осіб і навіть запровадити воєнний стан. Експерт вважає, що це було б проблемою для українських захисників, проте некритичною.

За оцінками британської розвідки, родичі мобілізованих росіян все частіше виходитимуть на протести через погані умови служби та великі втрати на фронті.

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