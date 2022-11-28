Померли ще у березні: на Харківщині ексгумували тіла 5 людей, серед них – діти

Поліцейські ексгумували тіла п’ятьох людей – двох дітей 1 та 11 років та трьох дорослих, що загинули під час авіаудару по багатоповерховому житловому будинку у селищі Слобожанське на Харківщині ще 9 березня під час окупації.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Боєприпаси ворога влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому перебували постраждалі. Фрагменти їх тіл були поховані місцевими мешканцями на цвинтарі селища", - йдеться у повідомленні.

25 листопада працівники поліції провели ексгумацію, вилучили останки загиблих та направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина їх смерті – вибухові травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Деокупація територій та перепоховання тіл

Після звільнення населених пунктів України від окупантів правоохоронці продовжують фіксувати злочини армії РФ, виявляти жертв, місця масового захоронення та проводити ексгумацію. Станом на кінець жовтня на щойно звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації.

Так, нещодавно на Харківщині ексгумували трупи двох чоловіків, яких розстріляли російські військові.

У Куп'янському районі також виявили тіла чотирьох загиблих.

У деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла ще 9 цивільних людей, убитих російськими військовими під час окупації регіону.

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