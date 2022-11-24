Не хочуть воювати "за спасибі": в РФ збунтувалися "мобіки"

"Мобіки" з Єкатеринбургу, яких заслали до Тюмені, збунтувалися через їхнє неоформлення і через це невиплати їм зарплати. Вони обурюються, що не хочуть воювати безкоштовно.

Про це повідомляє e1.ru.

"Нас, близько 150 людей, просто закинули до Тюмені. У командуванні кажуть, що на нас немає розрахунків за жовтень, немає особистих номерів, ми в цьому полку, як сніг на голову. Нас все ще не оформили, а за тиждень уже відправка. Мобілізованим з інших регіонів є гуманітарка, речі, екіпірування. Нам уже дістається те, що їм не знадобилося, залишки - свого нічого немає. Ми ледве вибили губернаторські виплати, ці 20 тисяч, просто з боєм. Нашій області нас н*срати, — говорить мобілізований.

13 мобілізованих записали відеозвернення до влади. Їм повідомили, що незабаром їх відправлять на передову до України.

"Просимо вас розібратися якнайшвидше, тому що в будь-який момент нас можуть відправити захищати свою батьківщину даремно і за спасибі. Просимо вирішити проблему", – підсумував російський вояка.

Нагадаємо, що у тимчасово захопленому Мелітополі "мобіки" влаштували перестрілку. Вони випивали в місцевому кафе. Спочатку була словесна перепалка, а далі хтось з найбільш психованих схопився за зброю.

Читайте також: