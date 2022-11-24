Не хотят воевать "за спасибо": в РФ взбунтовались "мобики"

"Мобики" из Екатеринбурга, сосланные в Тюмень, взбунтовались из-за их неоформления и из-за этого невыплаты им зарплаты. Они негодуют, что не хотят воевать бесплатно.

Об этом сообщает e1.ru.

"Нас, около 150 человек, просто забросили в Тюмень. В командовании говорят, что на нас нет расчетов за октябрь, нет личных номеров, мы в этом полку, как снег на голову. Нас все еще не оформили, а через неделю уже отправка. Мобилизированным из других регионов гуманитарка, вещи, экипировка, нам уже достается то, что им не понадобилось, остатки — своего ничего нет. Мы едва выбили губернаторские выплаты, эти 20 тысяч, просто с боем", - говорит мобилизованный.

13 мобилизованных записали видеообращение к власти. Им сообщили, что вскоре их отправят на передовую в Украину.

"Просим вас разобраться как можно быстрее, потому что в любой момент нас могут отправить защищать свою родину зря и за спасибо. Просим решить проблему", – подытожил российский воин.

Напомним, что во временно захваченном Мелитополе "мобики" устроили перестрелку. Они выпивали в местном кафе. Сначала была словесная перепалка, а дальше кто-то из самых психованных схватился за оружие.

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