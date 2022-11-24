Ирина Сопонару рассказала о будущей свадьбе с бойфрендом-британцем и о материнстве

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару более полутора года находится в отношениях с британцем, по имени Рис.

В программе ЖВЛ знаменитость призналась, что поначалу волновалась начинать встречаться с бойфрендом, ведь привыкла быть сама. Впрочем, их отношения начали стремительно развиваться, поэтому Ирина напрасно волновалась.

"Мне не было сложно. Я уже в какой-то момент даже волновалась, потому что я долго была сама после последних своих взаимоотношений. И я уже такая: "Мне даже будет сложно с кем-то, поэтому я привыкла быть одна", — поделилась Сопонару.

Ирина Сопонару с бойфрендом-британцем / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина уже успела познакомиться с родителями Риса. Как призналась актриса, их встреча прошла отлично.

"Не было у меня какого-то волнения даже типа: "Ой, а если я им не понравлюсь?". Ну почему я им не понравлюсь, я женщина, которая очень любит их сына", — отметила Ирина.

Рассказала знаменитость, что уже готова к свадьбе. Впрочем, это произойдет после победы Украины в этой ужасной войне.

"Я очень долго не была готова к свадьбе, вот сейчас она и пришла. Мне хочется, чтобы это был праздник в полном смысле этого слова, чтобы все радовались и праздновали. Не так, чтобы: "Дай Бог, чтобы сирены не было", – отметила Ирина.

Ирина Сопонару и Рис / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Знаменитость также поделилась, что уже серьезно задумывается о материнстве.

"Я никогда не говорила, что я чайлдфри. Я просто не была готова рожать самостоятельно. Теперь я понимаю, что я готова. Но я очень боюсь рожать их в этот мир из-за того, что сейчас происходит", — рассказала актриса.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Звезда также добавила, что ничего не имеет против того, чтобы усыновить ребенка, лишенного родительской опеки. Ирина пока с бойфрендом это не обсуждала, но актриса убеждена, что Рис не будет возражать.

"Я когда-то говорила о том, что я не против усыновления. Я этой мысли не исключаю, что возможно это произойдет. Но сейчас мне просто банально страшно. Он (бойфренд – ред.) готов к диалогу, но этот разговор я поставила на паузу, потому что это невозможно реализовать. Когда придет время, я к этому разговору вернусь", — отметила Ирина.

Ирина Сопонару откровенно о возвращении в Украину, жизни с любимым британцем и планах о замужестве

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