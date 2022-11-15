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Во временно захваченном Мелитополе "мобики" устроили перестрелку

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
768
Время на прочтение
1 мин
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Во временно захваченном Мелитополе "мобики" устроили перестрелку

Фото: Associated Press

В Мелитополе нетрезвые мобилизованные россияне принялись выяснять отношения с помощью оружия.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье "мобикам" не живется спокойно. То к ним "прилетает" от ВСУ, то они, выпив лишнего, стреляются между собой.

Об очередной перестрелке между оккупантами сообщают в Сети.

Отмечается, что российские "мобики" отдыхали в местном кафе "Джокер" в Мелитополе. Там они выпивали и, уже находясь под градусом, что-то между собой не поделили. Сначала была словесная перепалка, а дальше кто-то из самых психованных схватился за оружие.

Произошла перестрелка. В результате есть раненный в плечо оккупант.

На место отправилась местная "полиция" и задержала 12 человек. Из них 7 рядовых, двое младших сержантов, ефрейтор, капитан и лейтенант. Их доставили в военную полицию.

Напомним, что в России военного спутали с украинским диверсантом и застрелили. Один из сослуживцев убитого солдата рассказал его матери, что им приказали молчать о случившемся.

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Дата публикации
Просмотры
768
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