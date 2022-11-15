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У тимчасово захопленому Мелітополі "мобіки" влаштували перестрілку

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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526
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У тимчасово захопленому Мелітополі "мобіки" влаштували перестрілку

Фото: Associated Press

У Мелітополі нетверезі мобілізовані росіяни заходилися з'ясовувати стосунки за допомогою зброї.

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі "мобікам" не живеться спокійно. То до них "прилітає" від ЗСУ, то вони, хильнувши зайвого, стріляються між собою.

Про чергову перестрілку між окупантами повідомляють в Мережі.

Зазначається, що російські "мобіки" відпочивали в місцевому кафе "Джокер" в Мелітополі. Там вони випивали і, вже перебуваючи під градусом, між собою щось не поділили. Спочатку була словесна перепалка, а далі хтось з найбільш психованих схопився за зброю.

Сталася перестрілка. В результаті є пораний у плече окупант.

На місце вирушила місцева "поліція" і затримала 12 осіб. З них 7 рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан і лейтенант. Їх доправили до військової поліції.

Нагадаємо, що у Росії  військового сплутали з українським диверсантом і застрелили. Один із товаришів по службі вбитого солдата розповів його матері, що їм наказали мовчати про те, що сталося.

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Дата публікації
Перегляди
526
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