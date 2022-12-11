Когда закончится война в Украине: эксперт удивил новой датой

Война в Украине может завершиться уже весной, считает военный эксперт.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война России против Украины может завершиться в марте 2023 года.

Такое мнение эксперт высказал в эфире канала "Эспрессо".

Эксперт считает, что оккупанты не имеют значительных сил и ресурсов, кроме того – понесли большие военные потери. По его словам, порог крепости России ниже, чем был в СССР.

Михаил Притула отметил, что после войны против Афганистана Советский Союз просуществовал 10 лет. В то время как Россия потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР – в Афганистане.

"Ресурс, у которого есть Путин, раз в 10 меньше, поэтому я ожидаю сугубо теоретически, что эта война должна закончиться и будет ее перелом где-то в марте следующего года", — подытожил эксперт.

Когда закончится война

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман заявил, что Путина "свергнет с трона" его близкое окружение, когда убедится, что диктатор окончательно проиграл войну.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что "Путин потерпел поражение в целом". Однако Украине предстоит еще много боевых действий.

Сам Путин заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Однако эксперты объясняют его слова тем, что диктатор блефует и хочет договориться с Западом.