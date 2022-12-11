Коли закінчиться війна в Україні: експерт здивував новою датою

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що війна Росії проти України може завершитися в березні 2023 року.

Таку думку експерт висловив в ефірі каналу "Еспресо".

Експерт вважає, що окупанти не мають значних сил і ресурсів, крім того – зазнали великих військових втрат. За його словами, поріг міцності Росії нижчий, ніж був у СРСР.

Михайло Притула зауважив, що після війни проти Афганістану Радянський Союз проіснував 10 років. Тоді як Росія втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР – в Афганістані.

"Ресурс, який має Путін, разів у 10 менший, тому я очікую суто теоретично, що ця війна має закінчитись і буде її перелом десь у березні наступного року", – підсумував експерт.

Коли закінчиться війна

Раніше російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман заявив, що Путіна "скине з трону" його близьке оточення, коли переконається, що диктатор остаточно програв війну.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що "Путін зазнав поразки в цілому". Проте попереду ще багато бойових дій.

Сам Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Проте експерти пояснюють його слова тим, що диктатор блефує і хоче домовитися з Заходом.