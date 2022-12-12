Когда ВСУ осоводят Крым: генерал США назвал дату

Экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что ВСУ до августа 2023 года деоккупируют Крым.

ВСУ до февраля будут создавать условия для операции по освобождению Крыма. А летом 2023 года им удастся деоккупировать полуостров.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерала в отставке Бен Ходжес в Twitter.

"Украинский генеральный штаб продолжит удары по штабам РФ и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель до февраля, чтобы создать условия для решающей фазы кампании — освобождение Крыма", — написал он.

По мнению Ходжеса, летом ВСУ деоккупируют полуостров.

"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", — подытожил он.

Деоккупация Крыма

Ранее командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что наступающие на юге и на востоке Силы обороны Украины могут изолировать Крым и перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности так, чтобы нанести разрушительные удары по логистической системе ВС РФ. По его мнению, контрнаступление ВСУ должно изолировать временно оккупированный Крым и лишить ВС РФ поставок, которые сейчас проходят через Крымский мост.

Впрочем, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров.

Такого же мнения глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, считающий, что Крым можно освободить без кровавых сражений, а именно во время переговоров с Россией.

В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.

Когда ВСУ начнут освободят Крым - Бен Годжес

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