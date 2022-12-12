Коли ЗСУ звільнять Крим: генерал США назвав дату

Екскомандувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що ЗСУ до серпня деокупують Крим.

ЗСУ до лютого створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму. А вже влітку їм вдасться деокупувати півострів.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерала у відставці Бен Годжес у Twitter.

"Український генеральний штаб продовжить удари по штабах РФ і лініях зв’язку (тилового забезпечення) впродовж наступних кількох тижнів, до лютого, щоб створити умови для вирішальної фази кампанії – звільнення Криму", - написав він.

На думку Годжеса, влітку ЗСУ деокупують півострів.

"Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - підсумував він.

Деокупація Криму

Раніше командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес зазначив, що Сили оборони України, які наступають на півдні та на сході можуть ізолювати Крим та перерозподілити HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності так, щоб завдати руйнівних ударів по логістичній системі ЗС РФ. На його думку, контрнаступ ЗСУ має ізолювати тимчасово окупований Крим і позбавити ЗС РФ постачання, яке зараз триває через Кримський міст.

Утім, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів.

Такої ж думки голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який вважає, що Крим можна звільнити без кривавих битв, а саме під час переговорів з Росією.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив думку, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

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