Скільки ракет РФ виготовила від початку повномасштабного наступу на Україну: в розвідці відповіли

Росія виготовила від початку повномасштабного вторгнення в Україну сотні високоточних ракет. За місяць РФ може виробляти близько 40 нових ракет.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, від початку повномасштабної війни російські заводи зброї змогли виготовити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Загроза нового ракетного обстрілу України

Українців попередили про нові ракетні удари РФ. Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат застеріг, шо російські окупанти почали знову зосереджувати стратегічну і дальню авіацію на аеродромах, звідки незабаром можуть знову завдати удару по об'єктах інфраструктури України.

Також він повідомив, що оголошувати повітряну тривогу можуть і у разі можливого застосування росіянами балістичних ракет чи іншого озброєння. Людей просять дослухатися до сигналів небезпеки і у випадку загрози йти до укриттів.

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