"Будемо готуватися зустрічати": українців попередили про нові ракетні удари РФ

Російські окупанти почали знову зосереджувати стратегічну і дальню авіацію на аеродромах, звідки незабаром можуть знову завдати удару по об'єктах інфраструктури України.

Про це попередив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, повітряні сили готуються відбивати новий ракетний удар росіян.

"Противник планів не полишив. Так, ми бачимо розосередження російської авіації – стратегічної і дальньої – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Після "бавовни", яка відбулася на цих аеродромах ("Енгельс" та "Дягілево". – Ред.), вони дещо розосередили її по інших аеродромах. Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що оголошувати повітряну тривогу можуть і у разі можливого застосування росіянами балістичних ракет чи іншого озброєння. Такі ракети ППО не може збивати, їх треба знищувати на старті. Людей просять дослухати до сигналів небезпеки і йти до укриттів у разі загрози.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через нові масовані удари Росії в Україні можливий блекаут. Але, на його думку, українці не будуть їхати за кордон.

Читайте також: