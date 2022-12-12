"Будем готовиться встречать": украинцев предупредили о новых ракетных ударах РФ

Российские оккупанты начали снова сосредоточивать стратегическую и дальнюю авиацию на аэродромах, откуда вскоре могут снова нанести удар по объектам инфраструктуры Украины.

Об этом предупредил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, воздушные силы готовятся отражать новый ракетный удар россиян.

"Противник планов не оставил. Да, мы видим рассредоточение российской авиации — стратегической и дальней — Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. После "хлопка", который состоялся на этих аэродромах ("Энгельс" и "Дягилево". — Ред). Они немного рассредоточили ее по другим аэродромам. Но угроза остается, ракеты еще есть. Им все равно нужны определенные паузы для того, чтобы накапливать и планировать свои удары. Поэтому будем готовиться встречать и будем сбивать", — сказал Игнат.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что объявлять воздушную тревогу могут и в случае возможного применения россиянами баллистических ракет или иного вооружения. Такие ракеты ПВО не может сбивать, их нужно уничтожать на старте. Людей просят дослушать сигналы опасности и идти в укрытие в случае угрозы.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что из-за новых массированных ударов России в Украине возможен блекаут. Но, по его мнению, украинцы не будут уезжать за границу.

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