Россияне ракетами ударили по Донецкой области: первые детали атаки

Повреждено здание школы.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области.
Об этом 12 декабря сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его данным, оккупанты направили ракеты на школу. В результате атаки РФ здание образовательного учреждения повреждено. К счастью, пострадавших и раненых нет.
"Донецкая область. Ракетный удар по городу Константиновка. Из-за действий оккупантов повреждено здание школы. Никто не пострадал", — сказано в сообщении.
Как известно, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе. Президент Владимир Зеленский регулярно называет Бахмутское направление как одно из самых сложных.
На других направлениях Донбасса также ведутся бои, а освобожденные населенные пункты области — регулярно обстреливаются оккупантами. Так, освобожденный Лиман Донецкой области враг периодически обстреливает из артиллерии. В городе после оккупации РФ не осталось ни одной уцелевшей многоэтажки. Оставшиеся в городе месяцами живут без воды и отопления. Они рассчитывают на помощь волонтеров.
Тем временем в Волновахском районе Донецкой области ВСУ удачно попали в скопление вражеской техники. В результате было "демилитаризовано" 6 единиц техники.
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