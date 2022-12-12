Глава МИД Эстонии рассказал, что будет с Путиным после проигрыша России

Министр иностранных дел Эстонии объяснил, как Путина могут отстранить от власти.

Свержение путинского режима может произойти после проигрыша России в полномасштабной войне против Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал.

"Очевидно, что падение Путина может произойти, когда Россия проиграет войну. Итак, касательно проигрыша России я полностью соглашаюсь с предварительными условиями президента Зеленского. Во-первых, это полное освобождение всех украинских территорий. Во-вторых, выплата всех репараций. И, в-третьих, полная ответственность – это лакмус для мирового сообщества, что мы не увидим возвращение к business as usual в международных отношениях после войны с Путиным и его соучастниками, которые должны понести полную ответственность за преступления против человечности, которые они совершили, за преступления агрессии. И эти события, я думаю, могут привести к свержению путинского режима. Когда это может произойти? Это вопрос сильнейшей и более практичной поддержки Украины западным сообществом. Потому что я не на секунду не сомневаюсь в решимости храбрых украинцев всеми средствами противостоять на поле боя российским агрессорам", – рассказал Урмас Рейнсалу.

Когда закончится война в Украине: прогнозы

Полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война России против Украины может завершиться в марте 2023 года.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман заявил, что Путина "свергнет с трона" его близкое окружение.

Однако кремлевский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует некоторое время".

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