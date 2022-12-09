Путин высказался об окончании войны в Украине

У Путина, как обычно, война "идет по плану РФ".

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени".

Об этом российский "фюрер" заявил во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в Кыргызстане, пишут пропагандистские СМИ.

"Процесс урегулирования с Украиной, наверное, будет непростым и потребует определенного времени, но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с складывающимися на земле реалиями", — сказал российский диктатор.

Также Путин снова заговорил о готовности к переговорам с Украиной, но требует гарантий безопасности. "Все равно договариваться придетья. Я уже не раз говорил, что мы готовы", — заявил он.

Последние заявления Путина о войне

7 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что так называемая "спецоперация", а фактически широкомасштабная война против Украины может затянуться на длительный срок. Более того, хозяин Кремля до результатов войны против Украины записал "появление новых регионов в РФ и превращение Азовского моря в внутреннее".

Через день глава Кремля признался, что Россия планировала начать "спецоперацию" в Украине раньше, но рассчитывала договориться в рамках "Минска-2". Что касается ситуации на фронте, то у Путина как всегда "все идет по плану", "проблем на сегодняшний день у РФ нет".

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