Уже 19 стран признали Голодомор геноцидом украинцев

МИД призывает международное сообщество и дальше усиливать давление на РФ.

Уже в 19 странах мира Голодомор 1932-1933 годов официально признан геноцидом украинского народа.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Мы выражаем им искреннюю благодарность за такую поддержку и призываем страны, которые еще не сделали этого, принять соответствующие документы на законодательном уровне", — говорится в заявлении МИД.

Министерство призывает международное сообщество и дальше усиливать давление на Российскую Федерацию, а также поддерживать создание специального трибунала по преступлению агрессора против Украины.

Дипломаты заверили, что будут продолжать работу, направленную на официальное признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, а также отметили, что целенаправленное уничтожение всей национальной, этнической, расовой или религиозной группы является самым тяжелым из возможных преступлений против человечности.

"Ненаказанное зло опасно. Именно поэтому важно установить ответственность за преступления прошлого, чтобы они не повторялись в будущем", — подчеркивают в ведомстве.

Европарламент планирует обсудить и проголосовать резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом украинского народа 15 декабря. К слову, Бундестаг Германии 30 ноября проголосовал за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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