Вже 19 країн визнали Голодомор геноцидом українців

Наразі вже у 19 країнах світу Голодомор 1932-1933 років офіційно визнано геноцидом українського народу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

"Ми висловлюємо їм щиру вдячність за таку підтримку і закликаємо країни, які цього ще не зробили, ухвалити відповідні документи на законодавчому рівні", - йдеться у заяві МЗС.

Міністерство закликає міжнародну спільноту й надалі посилювати тиск на Російську Федерацію, а також підтримувати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресора проти України.

Дипломати запевнили, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу, а також зазначили, що цілеспрямоване знищення всієї національної, етнічної, расової чи релігійної групи є найтяжчим з можливих злочинів проти людяності.

"Непокаране зло небезпечне. Саме тому важливо встановити відповідальність за злочини минулого, щоб вони не повторювалися в майбутньому", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, Європарламент планує обговорити та проголосувати резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу 15 грудня. До слова, Бундестаг Німеччини 30 листопада проголосував за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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