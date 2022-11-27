Чому путінський Кремль боїться слова Голодомор: інфографіка

Події, які сьогодні відбуваються в Україні, — це Геноцид українського народу.

У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у повідомленні у Telegram-каналі.

Термін «геноцид» - «народовбивство» - з'явився у 1944 р., а у 1953 р. було публічно названо «винищення української нації класичним прикладом геноциду».

Репресивною політикою комуністична влада хотіла скорити українців, остаточно ліквідувавши спротив їхньому режиму та боротьбу за відродження власної державності.

Пройшло 90 років, і черговий диктатор російських земель влаштував новий геноцид українців.

«Сьогодні ні в кого не виникає сумнівів, що Путін стоїть на ряду з Гітлером та Сталіним. Бомбардуючи пологові будинки, «стираючи» міста та вбиваючи тисячі мирних людей, Путін «обороняє Україну від нацистів, які прийшли до влади». Пам’ять про Голодомор мотивує українців протистояти черговому геноциду, який влаштував ворог. Але здолати націю, яка пройшла Голодомор, - неможливо!», - йдеться у повідомленні.

З початку XXI ст. РФ послідовно заперечує Голодомор як геноцид українського народу, починаючи з ухвалення заяв, що висловлюють протест проти його міжнародного визнання як злочину проти українців, та завершуючи публічним спаленням Національної книги пам’яті жертв Голодомору і руйнуванням пам’ятників Голодомору.

Які фейки про злочин сталінського геноциду українців вигадала радянська та російська пропаганда (8 фото)

Чому путінський кремль боїться слова «Голодомор» та які саме фейки про злочин сталінського геноциду українців вигадала радянська та російська пропаганда – читайте у спільній інфографіці Центру протидії дезінформації та Українського інституту національної пам’яті, присвяченій вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

День пам'яті відзначають щорічно у четверту суботу листопада на підставі указів президента 1998 та 2007 років.

У XX столітті українці пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 та голод 1946-1947 років. Найбільшим був голод 1932-1933 років – його називають геноцидом українського народу, здійсненим режимом Йосипа Сталіна. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 млн українців.

Сьогодні Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 22 держави.

Нагадаємо, що раніше на Одещині відтворили їжу часів Голодомору.

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