Почему путинский Кремль боится слова Голодомор: инфографика

События, происходящие сегодня в Украине, — это Геноцид украинского народа.

В четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в сообщении в Telegram-канале.

Термин «геноцид» – «народоубийство» – появился в 1944 г., а в 1953 г. было публично названо «истребление украинской нации классическим примером геноцида».

Репрессивной политикой коммунистические власти хотели покорить украинцев, окончательно ликвидировав сопротивление их режиму и борьбу за возрождение собственной государственности.

Прошло 90 лет и очередной диктатор российских земель устроил новый геноцид украинцев.

«Сегодня ни у кого нет сомнений, что Путин стоит на ряду с Гитлером и Сталиным. Бомбардируя роддома, «стирая» города и убивая тысячи мирных людей, Путин «обороняет Украину от пришедших к власти нацистов». Память о Голодоморе мотивирует украинцев противостоять очередному геноциду, устроившему враг. Но одолеть прошедшую Голодомор нацию — невозможно!», — говорится в сообщении.

С начала XXI века. РФ последовательно отрицает Голодомор как геноцид украинского народа, начиная с принятия заявлений, выражающих протест против его международного признания как преступления против украинцев, и завершая публичным сожжением Национальной книги памяти жертв Голодомора и разрушением памятников Голодомора.

Які фейки про злочин сталінського геноциду українців вигадала радянська та російська пропаганда (8 фото)

Почему путинский кремль боится слова «Голодомор» и какие фейки о преступлении сталинского геноцида украинцев придумала советская и российская пропаганда – читайте в совместной инфографике Центра противодействия дезинформации и Украинского института национальной памяти, посвященной памяти жертв Голодомора.

День памяти отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября на основании указов президента 1998 и 2007 годов.

В XX веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым большим был голод 1932-1933 годов – его называют геноцидом украинского народа, осуществленным режимом Иосифа Сталина. По разным оценкам, тогда погибли около 4,5 млн украинцев.

Сегодня Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признан геноцидом украинского народа 22 государства.

Напомним, что ранее в Одесской области воссоздали пищу времен Голодомора.

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