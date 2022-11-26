Оккупанты обстреляли Чернобаевку и ранили ребенка

Ребенка доставили в областную клиническую больницу.
Российские войска обстреляли Чернобаевку на Херсонщине 26 ноября, в результате чего был ранен ребенок.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранение ребенок. Его доставили в детскую областную клиническую больницу", — говорится в заявлении председателя области.
Напомним, оккупанты обстреляли Херсон и вражеский снаряд попал в очередь возле супермаркета. Погибла 70-летняя женщина, стоящая в очереди, а 19-летний парень получил ранение.
Заметим, в течение 25 ноября российские захватчики 39 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли два мирных человека, еще 10 были ранены.
Власти неоднократно призывали жителей Херсона и области эвакуироваться на зиму в другие регионы из-за минной опасности, угрозы обстрелов, а также отсутствия света и тепла.
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