Оккупанты обстреляли Чернобаевку и ранили ребенка

Российские войска обстреляли Чернобаевку на Херсонщине 26 ноября, в результате чего был ранен ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранение ребенок. Его доставили в детскую областную клиническую больницу", — говорится в заявлении председателя области.

Также читайте В Херсонской области со времени деоккупации Россия убила более 30 гражданских

Напомним, оккупанты обстреляли Херсон и вражеский снаряд попал в очередь возле супермаркета. Погибла 70-летняя женщина, стоящая в очереди, а 19-летний парень получил ранение.

Заметим, в течение 25 ноября российские захватчики 39 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли два мирных человека, еще 10 были ранены.

Власти неоднократно призывали жителей Херсона и области эвакуироваться на зиму в другие регионы из-за минной опасности, угрозы обстрелов, а также отсутствия света и тепла.

Оккупанты гатят ракетами по Херсону

Читайте также: