Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Раніше Німеччина не хотіла визнавати Голодомор.

Бундестаг у Німеччині у середу, 30 листопада, проголосував за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомила журналістка Розалія Романець.

За це рішення проголосували депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії та опозиційного Християнсько-демократичного союзу. Під час голосування були присутні посол України в Німеччині Олексій Макеєв та колишній посол, а нині заступник глави МЗС Андрій Мельник.

"Бундестаг визнав Голодомор геноцидом. Близько 4 мільйонів українців померли від голоду в 1932-1933 роках, спричиненого радянським диктатором Сталіним", - написала Розалія Романець.

Der Bundestag erkennt den #Holodomor als Genozid an. Rund 4Mio Ukrainer sind 1932/33 dem Hungertod zu Opfer gefallen, herbeigeführt durch Sowjetdiktator Stalin.



Im Bundestag dabei: der neue Botschafter @Makeiev und sein Vorgänger @MelnykAndrij - jetzt Vizeaußenminister. pic.twitter.com/20pmpL4MQn — Rosalia Romaniec (@RosaliaRomaniec) November 30, 2022

Німецькі парламентарі назвали Голодомор злочином проти людства, відповідальний за який Радянський союз на чолі з диктатором Сталіним.

“Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію”, – наголошується у документі.

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам Бундестагу за те, що вони ухвалили історичне рішення.

"Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатам Бундестагу. Правда завжди перемагає", - написав Зеленський.

Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатам Бундестагу. Правда завжди перемагає. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2022

Голодомор 1932-1933 років

У XX столітті українці пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 та голод 1946-1947 років. Найбільшим був голод 1932-1933 років – його називають геноцидом українського народу, здійсненим режимом Йосипа Сталіна. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 млн українців.

Сьогодні Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 22 держави. Німеччина стала 23 державою.

День пам'яті жертв Голодоморів відзначають щорічно у четверту суботу листопада на підставі указів президента 1998 та 2007 років.

Від початку XXI ст. РФ заперечує Голодомор як геноцид українського народу, починаючи з ухвалення заяв, що висловлюють протест проти його міжнародного визнання як злочину проти українців, та завершуючи публічним спаленням Національної книги пам’яті жертв Голодомору і руйнуванням пам’ятників Голодомору.

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