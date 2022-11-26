Зеленський про Голодомор: "Українці пройшли через страшні речі"

Президент України Володимир Зеленський вшанував роковини Голодомору в Україні.

"Українці пройшли дуже страшними речами. І при всьому зберегли здатність не підкорятися і своє волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Нас не зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть", – написав він.

Сьогодні, 26 листопада, в Україні згадують жертв Голодоморів ХХ століття. День пам'яті відзначають щорічно у четверту суботу листопада на підставі указів президента 1998 та 2007 років.

У ХХ столітті українці пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 та голод 1946-1947 років. Найбільшим був голод 1932-1933 років – його називають геноцидом українського народу, здійсненим режимом Йосипа Сталіна. За різними оцінками, тоді загинули близько 4,5 млн українців.

На сьогоднішній день Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 22 держави.

Важлива жива пам'ять всіх жертв: 90-ті роковини Голодомору - Володимир Тиліщак

Читайте також: