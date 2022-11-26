"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну Роналду у Серії А

"Манчестер Юнайтед" розглядає нападника "Наполі" Віктора Осімхена серед головних кандидатів на заміну Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у Twitter.

Зазначається, що керівництво "манкуніанців" впевнене, що 23-річний нігерієць зможе покращити команду.

На заваді планам аглійського клубу може стати небажання "Наполі" прощатися з зірковим нігерійцем. Крім того, МЮ не готовий платити за гравця 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Кар'єру у новому клубі з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".

Цього сезону Осімген провів 14 матчів за "Наполі" у всіх турнірах, у якиї забив 10 голів та віддав три результативні передачі. Близько місяця він пропустив через травму.

Читайте також:

Роналду цікавляться у Бразилії: відомий клуб має намір запропонувати форварду контракт

Помста за скандальний пенальті: нападник Гани обурив Роналду витівкою наприкінці матчу ЧС-2022 (фото, відео)

Роналду записав на свій рахунок низку рекордів у стартовому матчі ЧС-2022