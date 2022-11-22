Офіційно: Роналду покинув "Манчестер Юнайтед"

Клуб та гравець завершили співпрацю за обопільною згодою.

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду залишив "Манчестер Юнайдет".

Про це повідомили на офіційному сайті англійського клубу.

Зазначається, що сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

"Клуб дякує Роналду за його величезний внесок та бажає йому та його сім’ї всього найкращого в майбутньому.

Усі в "Манчестер Юнайтед" зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Гаґа та спільній роботі для досягнення успіху на полі", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що інформація про можливе припинення співпраці португальця з клубом з'явилася скандального інтерв'ю, в якому Роналду жорстко розкритикував МЮ і головного тренера.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку минулого року. Цього сезону на його рахунку 16 поєдинків за МЮ у всіх турнірах, 3 голи та 2 асисти.

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