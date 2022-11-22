"Реал" готовий придбати таланта "Шахтаря" за божевільну суму

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес готовий заплатити за українського вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика 80 мільйонів євро.

Про це пише El Desmarque.

Зазначається, що у мадридському клубі впевнені, що Мудрик стане ключовою фігурою для Карло Анчелотті.

Однак "Реалу" доведеться конкурувати за півзахисника з "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем", а також вирішити питання з Марко Асенсіо, угода якого з "вершковими" розрахована до літа 2023 року.

Цього сезону Мудрик провів 17 матчів у складі "Шахтаря", забив 9 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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