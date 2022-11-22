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В різних містах окупованого РФ Крима пролунали потужні вибухи

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В різних містах окупованого РФ Крима пролунали потужні вибухи

Фото: Associated Press

В окупованому росіянами Криму ввечері 22 листопада пролунали вибухи. Попередньо, працювала ППО.

В Криму, який тимчасово окупували росіяни, ввечері 22 листопада пролунали вибухи.

Інформація про це почала з’являтися в соцмережах.

Як повідомляється, вибухи чули в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії. Попередньо, працювала ППО. Місцеві зазначаються, що в Балаклаві було чутно три вибуха. В Севастополі вибухи чули в різних частинах міста.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що в Севастополі було збито два безпілотника.

Нагадаємо, що до Криму втекли близько пів тисячі колаборантів із Запоріжжя та Херсонщини. Поплічники загарбників розселені у двох пансіонатах Севастополя. 

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Дата публікації
Перегляди
1748
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