Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Прем'єр зазначив, що практично щоденно уряд веде перемовини з партнерами про збільшення фінансової допомоги та започаткування нових програм підтримки.
Україна отримала на свої рахунки 2,5 млрд євро чергового траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це повідомив прем`єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.
"Сьогодні на рахунки України надійшли 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Дякуємо за цю підтримку, яка дозволить уряду профінансувати основні критичні видатки в цьому році", - зазначив він.
Прем'єр додав, що практично щоденно уряд веде перемовини з партнерами про збільшення фінансової допомоги та започаткування нових програм підтримки.
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 листопада, український президент Володимир Зеленський мав зустріч із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, який перебував із візитом у Києві. За підсумками переговорів домовилися про два транші макрофіну.
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