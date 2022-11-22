Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Прем'єр зазначив, що практично щоденно уряд веде перемовини з партнерами про збільшення фінансової допомоги та започаткування нових програм підтримки.

Україна отримала на свої рахунки 2,5 млрд євро чергового траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем`єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

"Сьогодні на рахунки України надійшли 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Дякуємо за цю підтримку, яка дозволить уряду профінансувати основні критичні видатки в цьому році", - зазначив він.

Прем'єр додав, що практично щоденно уряд веде перемовини з партнерами про збільшення фінансової допомоги та започаткування нових програм підтримки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 листопада, український президент Володимир Зеленський мав зустріч із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, який перебував із візитом у Києві. За підсумками переговорів домовилися про два транші макрофіну.

Угорщина знову "виділилась": ставить під загрозу фінансування України Євросоюзом

Читайте також: