"Реал" готов приобрести талант "Шахтера" за сумасшедшую сумму

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов заплатить за украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика 80 миллионов евро.

Об этом пишет El Desmarque.

В мадридском клубе уверены, что Мудрик станет ключевой фигурой для Карло Анчелотти.

Однако "Реалу" придется конкурировать за полузащитника с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", а также решить вопрос с Марко Асенсио, соглашение которого с "сливочными" рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Мудрик провел 17 матчей в составе "Шахтера", забил 9 голов и отдал 8 ассистам.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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Мудрик выразил желание зимой покинуть "Шахтер", назвав приоритетные варианты продолжения карьеры.