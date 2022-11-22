ВСУ показали видео, как с первого удара подбили российский танк

В Вооруженных силах показали, как одним выстрелом попали по российскому танку. Вражеская техника вспыхнула, а оккупанты начали панически суетиться.

Украинские защитники показали, как точным выстрелом ликвидировали вражеский танк.

Видео удачной работы обнародовали 22 ноября на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

"Мастер класс от артиллеристов", – подписали видео военные.

Отмечается, что точный артиллерийский удар по оккупантам нанесли бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Даниила Апостола.

На видео видно, что происходило это действо, вероятнее всего, летом. После выстрела танк оккупантов загорелся, а вблизи него засуетились русские.

Напомним, ранее ВСУ показали, как точно атаковали гранатами позиции российских оккупантов под Бахмутом на Донбасе. Украинские защитники попали прямо в окопы российских захватчиков.

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