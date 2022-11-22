Официально: Роналду покинул "Манчестер Юнайтед"

Клуб и игрок завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду покинул "Манчестер Юнайдет".

Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

"Клуб благодарит Роналду за его огромный вклад и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем".

Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Гага и совместной работе по достижению успеха на поле", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что информация о возможном прекращении сотрудничества португальца с клубом появилась скандального интервью, в котором Роналду жестко раскритиковал МЮ и главного тренера.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. В этом сезоне на его счету 16 поединков за МЮ во всех турнирах, 3 гола и 2 ассиста.

Читайте также:

Месси нарвался на троллинг от саудитов после сенсационного поражения Аргентины на ЧМ-2022 (видео)

"Реал" готов приобрести талант "Шахтера" за сумасшедшую сумму

Сдержал обещание: звезда сборной Англии посвятил гол на ЧМ-2022 больному мальчику – трогательное видео