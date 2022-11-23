Роналду розпочне кар’єру в новому клубі з дискваліфікації

Футбольна асоціація Англії покарала колишнього форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду за скандальну поведінку під час квітневого матчу АПЛ проти "Евертона". Зірковий португалець вибив телефон із рук уболівальника команди суперника.

Як пише ВВС, Роналду зобов’язали виплатити штраф 50 тисяч фунтів стерлінгів, а також дискваліфікували на 2 поєдинки.

Зазначається, що португалець дискваліфікацію на національному рівні з будь-яким новим клубом. Навіть якщо футболіст покине АПЛ, він все одно змушений буде відбути дискваліфікацію в новому чемпіонаті.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

У четвер, 24 листопада, Португалія стартує на чемпіонаті світу-2022 матчем проти Гани.

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