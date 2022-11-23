Португалія – Гана: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Роналду і Ко розпочнуть турнір поєдинком з країною Західної Африки.

У четвер, 24 листопада, в матчі 1-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії зіграє з Ганою.

Поєдинок відбудеться на стадіоні 974 в Досі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Крім португальців і ганців, у цьому квартеті також гратимуть збірні Уругваю та Південної Кореї. Вони проведуть очну зустріч першого туру також 24 листопада, але о 15:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Португалія – Гана

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Португалія – Гана

На думку фахівців, очевидним фаворитом майбутнього поєдинку є європейська збірна. На перемогу команди Фернанду Сантуша можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Нічия – 4,60. Коефіцієнт на тріумф Гани становить 9,20.

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