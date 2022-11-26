"Манчестер Юнайтед" нашел замену Роналду в Серии А

"Манчестер Юнайтед" рассматривает нападающего "Наполи" Виктора Осимхена среди главных кандидатов на замену Криштиану Роналду.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

Отмечается, что руководство "манкунианцев" уверено, что 23-летний нигериец сможет улучшить команду.

Помешать планам аглийского клуба может стать нежелание "Наполи" прощаться со звездным нигерийцем. Кроме того, МЮ не готово платить за игрока 100 миллионов евро.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Гага.

Карьеру в новом клубе по дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

В этом сезоне Осимген провел 14 матчей за "Наполи" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативных передачи. Около месяца он пропустил из-за травмы.

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