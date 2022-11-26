Зеленский о Голодоморе: "Украинцы прошли через страшные вещи"

Президент Украины Владимир Зеленский почтил годовщину Голодомора в Украине.

"Украинцы прошли очень страшными вещами. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Нас не сломать. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть", – написал он.

Сегодня, 26 ноября, в Украине вспоминают жертв Голодоморов ХХ века. День памяти отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября на основании указов президента 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым большим был голод 1932-1933 годов – его называют геноцидом украинского народа, осуществленным режимом Иосифа Сталина. По разным оценкам, тогда погибли около 4,5 млн украинцев.

На сегодняшний день Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признан геноцидом украинского народа 22 государства.

Важна живая память всех жертв: 90-я годовщина Голодомора - Владимир Тилищак

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