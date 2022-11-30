Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Бундестаг в Германии в среду 30 ноября проголосовал за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила журналистка Розалия Романец.

За это решение проголосовали депутаты от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободной демократической партии и оппозиционного Христианско-демократического союза. Во время голосования присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и бывший посол, а ныне заместитель главы МИД Андрей Мельник.

"Бундестаг признал Голодомор геноцидом. Около 4 миллионов украинцев скончались от голода в 1932-1933 годах, вызванного советским диктатором Сталиным", — написала Розалия Романец.

Der Bundestag erkennt den #Holodomor als Genozid an. Rund 4Mio Ukrainer sind 1932/33 dem Hungertod zu Opfer gefallen, herbeigeführt durch Sowjetdiktator Stalin.



Im Bundestag dabei: der neue Botschafter @ Makeiev und sein Vorgänger @ Melnyk Andrij — jetzt Vizeaußenminister. pic.twitter.com/20pmpL4MQn — Rosalia Romaniec (@RosaliaRomaniec) November 30, 2022

Немецкие парламентарии назвали Голодомор преступлением против человечества, ответственное за которое Советский союз во главе с диктатором Сталиным.

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводственные регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", – отмечается в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Бундестага за то, что они приняли историческое решение.

"Германия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Спасибо за это историческое решение депутатам Бундестага. Правда всегда побеждает", — написал Зеленский.

Германия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Благодарю за это историческое решение депутатов Бундестага. Правда всегда побеждает. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 30, 2022

Голодомор 1932-1933 годов

В XX веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым большим был голод 1932-1933 годов – его называют геноцидом украинского народа, осуществленным режимом Иосифа Сталина. По разным оценкам, тогда погибли около 4,5 млн украинцев.

Сегодня Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признан геноцидом украинского народа 22 государства. Германия стала 23 государством.

День памяти жертв Голодоморов отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября на основании указов президента 1998 и 2007 годов.

С начала XXI века РФ отрицает Голодомор как геноцид украинского народа, начиная с принятия заявлений, выражающих протест против его международного признания преступления против украинцев, и завершая публичным сожжением Национальной книги памяти жертв Голодомора и разрушением памятников Голодомора.

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