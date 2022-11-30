Ці сім дивовижних речей зробить з вашим тілом щоденна "планка"

Вправа "планка" вважається однією з найбільш ефективних. Вона дає можливість отримати помітні результати за доволі короткий період часу і не потребує використання додаткового інвентарю. Що буде, якщо робити планку щодня — читайте в матеріалі ТСН.ua.

У Lifehack розповіли про сім дивовижних речей, які стануться з вашим тілом, якщо ви будете щодня робити планку.

Вправа "планка" підключає всі ключові м'язи тіла

Цю вправу вважають ідеальною для всіх м'язів живота. Адже коли ви перебуваєте в такому положенні, то всі вони починають працювати.

Якщо щодня робити планку протягом довгого періоду часу (наприклад, місяць), можна помітити, що ваша спина зміцніла, ви можете піднімати більшу вагу, а спортивна продуктивність зросла. Вона значно покращує здатність скручування в талії та згинів в боки.

Зменшується ризики отримати травму хребта

Планка не лише допомагає "будувати" м'язи, але й захищає від навантаження стегна та спину. Як вказує Американська рада з питань фізичних вправ, завдяки щоденній планці зменшуються болі в спині та зміцнюються м'язи, які краще підтримують хребет, особливо у верхній його частині.

Метаболізм значно пришвидшується

Традиційні вправи для живота (наприклад, присідання чи прес) спалюють набагато менше калорій, ніж щоденна планка. Це особливо важливо тим людям, які багато часу працюють за комп'ютером.

Намагайтеся щодня після роботи стояти в планці 1-10 хвилин і ви помітите, що ваш метаболізм пришвидшився.

Покращення постави

Експерти вказують, що щоденна планка покращує вашу поставу. А вона, в свою чергу, зберігає здоров'я кісток, покращує ефективність м'язів та загальний стан організма. Головне — правильно робити планку.

Загальний баланс також покращиться

Чи помічали ви коли-небудь, що не можете довго вистояти на одній нозі? Ви починаєте хитатися і втрачаєте баланс. Це все пояснюється недостатньою міцністю м'язів живота. Щоб покращити баланс тіла регулярно робіть планку в різних варіаціях та бокову планку.

Ваше тіло стане гнучкішим

Саме гнучкість можна назвати ключовою перевагою щоденної планки. Вона допомагає поступово розтягнути лопатки, плечі, біцепси, ключиці, пальці ніг і стопи. А якщо стояти в боковій планці, то зможете добре пропрацювати ще й косі м'язи живота.

Покращується ще й психологічний стан

Планка допомагає позитивно вплинути на нервову систему. Коли ви розтягуєте всі групи м'язів, то напруження в організмі поступово проходить, стрес зменшується.

Крім цього, експерти стверджують, що ця фізична вправа ще й лікує деякі симптоми депресії і позбавляє людину тривожності. Звичайно, за умови щоденного і регулярного виконання.