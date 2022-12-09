Дуже скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк каже, що незабаром українські Збройні сили тримають сучасну західну бронетехніку, комплекси ПРО і ракетні установки.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

"Просто повірте мені, що дуже скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і решту. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території", - стверджує представник Банкової.

Втім, на чому ґрунтується така заява, Подоляк не повідомив. Не сказав він також, що має на увазі, коли каже, що "дуже скоро".

До слова, Подоляк сказав, що "два тижні, місяць, два місяці… все в тому обсязі, який нам потрібен, у нас буде, зокрема, з ракетами певних дальностей, зі снарядами певних калібрів тощо".

Нагадаємо, видання Associated Press пише, що США підготували для України додаткову військову допомогу на 275 мільйонів доларів, включаючи велику кількість боєприпасів і високотехнологічних систем, які можна використовувати для виявлення та протидії безпілотникам.

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