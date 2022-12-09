Німеччина досі думає, чи постачати Україні бойові танки Leopard 2

В уряді Німеччини нагадали, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не поставила бойових танків для Сил оборони.

Німеччина ще не ухвалила рішення, чи надавати українським силам бойові танки Leopard 2. ФРН продовжує переговори зі США та іншими партнерами щодо їхнього постачання Україні.

Про це сказала на брифінгу в п’ятницю, 9 грудня, представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн.

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Вона нагадала, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не поставила бойових танків для Сил оборони, тому вони не воліють надавати це озброєння одноосібно.

Гоффманн наголосила, що між радниками із зовнішньополітичних питань, а також президентом Джо Байденом і канцлером ФРН Олафом Шольцом постійно відбуваються інтенсивні переговори щодо теми постачання Україні озброєнь. Водночас вона запевняє, що США ніколи не просили передати Україні Lеopard 2.

Варто додати, що Leopard 2 — основний бойовий танк німецького виробництва. Бундесвер мав на озброєнні 1990 року 2125 танків Leopard 2, але до 2008-го їхня кількість була скорочена до 350 машин.

Німеччина відтягує постачання танків Leopard 2 Україні

Німецька влада ніяк не може вирішити, чи постачати бойові танки до України. Причиною відмови вони називають - "ми не хочемо та не будемо постачати одноосібно, а лише в кооперації". Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що США дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання бойових танків Leopard 2 до України, якщо Берлін зважиться це зробити. Однак наголошується, що Штати не закликали Німеччину здійснювати такі постачання.

Керівниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передавання Україні німецьких танків Leopard 2. Американські посадовці очікують, що Берлін таки виконає свої зобов'язання.

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